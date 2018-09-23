2018-09-23T16:06:01+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина до полусмерти забил свою жену

Женщину доставили в больницу с разрывами внутренних органов
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Сигнал в отделение полиции поступил от врачей уфимской больницы. В операционную экстренно доставили женщину с тупой травмой живота и разрывом селезенки. Характер полученных травм говорил о том, что пострадавшая была жестоко избита.

Как удалось установить правоохранителям, виновником происшедшего стал муж женщины. 22 сентября они вместе выпивали спиртные напитки у себя в квартире. В какой-то момент застолья между супругами произошла ссора. Мужчина вскипел и принялся жестоко избивать свою жену.

Полиция уже задержала разъяренного мужа. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера