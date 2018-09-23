В Башкирии мужчина до полусмерти забил свою жену

23 Сент. 16:06 2018-09-23T16:06:01+03:00

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Сигнал в отделение полиции поступил от врачей уфимской больницы. В операционную экстренно доставили женщину с тупой травмой живота и разрывом селезенки. Характер полученных травм говорил о том, что пострадавшая была жестоко избита.

Как удалось установить правоохранителям, виновником происшедшего стал муж женщины. 22 сентября они вместе выпивали спиртные напитки у себя в квартире. В какой-то момент застолья между супругами произошла ссора. Мужчина вскипел и принялся жестоко избивать свою жену.

Полиция уже задержала разъяренного мужа. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело.