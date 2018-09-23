Сборная Башкирии по летнему биатлону выиграла чемпионат России в эстафете

23 Сент. 20:49 2018-09-23T20:49:27+03:00

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Приятными результатами отметилась сборная Башкирии на проходящем в эти дни чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени . Команда из четырех башкирских спортсменов во главе с лидером Антоном Бабиковым отпраздновала победу в мужской эстафете.

Команда нашей республики уверенно отстрелялась на огневых рубежах и ни разу не заехала на штрафной круг. В то же время главный конкурент в лице квартета из Ханты-Мансийского автономного округа заехал на целых три круга.

Помимо Бабикова в составе команды были Алексей Петров, Александр Бабчин, и Эдуард Латыпов. Все они стали чемпионами России.

Третьими стали представители Санкт-Петербурга.