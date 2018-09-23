2018-09-23T20:49:27+03:00
Спорт

Сборная Башкирии по летнему биатлону выиграла чемпионат России в эстафете

В Тюмени продолжаются соревнования по летнему биатлону
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Союз биатлонистов РоссииФото: Союз биатлонистов России
Изменить размер текста:

Приятными результатами отметилась сборная Башкирии на проходящем в эти дни чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени . Команда из четырех башкирских спортсменов во главе с лидером Антоном Бабиковым отпраздновала победу в мужской эстафете.

Команда нашей республики уверенно отстрелялась на огневых рубежах и ни разу не заехала на штрафной круг. В то же время главный конкурент в лице квартета из Ханты-Мансийского автономного округа заехал на целых три круга.

Помимо Бабикова в составе команды были Алексей Петров, Александр Бабчин, и Эдуард Латыпов. Все они стали чемпионами России.

Третьими стали представители Санкт-Петербурга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера