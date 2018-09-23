2018-09-23T15:11:25+03:00
Общество

Воздух в Башкирии прогреется до +21 градуса

Правда, серьезно усилится ветер
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Завтра, 24 сентября, в Башкирии ожидается по-настоящему теплая погода. Как сообщают синоптики, в дневное время воздух в республике местами прогреется до +21 градуса.

Только вот есть и минусы. Наряду с высокой температурой ожидается сильный южный ветер. Его порывы могут достигать 15 м/с. При этом в вечерние часы также ожидается небольшой дождь.

В ночное время на улице будет гораздо прохладнее – примерно 7-10 градусов. В некоторых районах республики возможно понижение температуры до +2.

Уже к середине следующей недели в республике начнет холодать. Летняя погода сменится настоящей осенней.

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