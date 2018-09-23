Жители Уфы жалуются на наглость уличных торговцев

23 Сент. 19:53 2018-09-23T19:53:51+03:00

По мнению уфимцев, их стало так много, что даже ходить негде

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Жители столицы Башкирии обеспокоены увеличением количества уличных торговцев, которые захватили практически все подземные переходы.

«Я понимаю, когда бабули продают свою рассаду, это чисто из-за дикой нехватки пенсии. Но вот остальные явно не нуждающиеся толпятся в переходах со своими прилавками, и их там 98% из всех», - сокрушается один из уфимцев.

При этом особо подмечается, что торговцы захватывают все больше пространства. В настоящий момент в переходах заблокированы практически все пандусы. Соответственно, инвалиды просто не могут передвигаться по Уфе, так как если они захотят спуститься в подземный переход, то обязательно въедут в чью-нибудь торговую точку.

Уфимцы настоятельно просят власти города рассмотреть эту проблему и что-нибудь предпринимать в ближайшее время.