Жители Уфы жалуются на наглость уличных торговцев
Жители столицы Башкирии обеспокоены увеличением количества уличных торговцев, которые захватили практически все подземные переходы.
«Я понимаю, когда бабули продают свою рассаду, это чисто из-за дикой нехватки пенсии. Но вот остальные явно не нуждающиеся толпятся в переходах со своими прилавками, и их там 98% из всех», - сокрушается один из уфимцев.
При этом особо подмечается, что торговцы захватывают все больше пространства. В настоящий момент в переходах заблокированы практически все пандусы. Соответственно, инвалиды просто не могут передвигаться по Уфе, так как если они захотят спуститься в подземный переход, то обязательно въедут в чью-нибудь торговую точку.
Уфимцы настоятельно просят власти города рассмотреть эту проблему и что-нибудь предпринимать в ближайшее время.