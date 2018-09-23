В Башкирии мужчина в наказание закрыл ребенка в машине, крики раздавались на всю улицу

23 Сент. 17:03 2018-09-23T17:09:42+03:00

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Жители села Михайловки, что в Уфимском районе, на днях в вечернее время недалеко от одного из местных магазинов услышали громкий детский плач. Установить, откуда идет звук, оказалось несложно. На парковке в салоне легкового автомобиля был закрыт маленький мальчик. Как рассказывают очевидцы, на вид ему было три-четыре годика. Малыш стучал по стеклу и в слезах кричал на всю улицу.

Одна из свидетельниц происшествия отправилась в магазин, чтобы найти родителей ребенка. Чуть позже из банкомата появился мужчина, который и оказался отцом. Он остался недоволен, что прохожие так заинтересовались происходящим и начали лезть в его личную жизнь. По его словам, ребенок был наказан и ничего страшного с ним не происходит. При этом, как рассказывают очевидцы, мужчина принялся оскорблять окружающих крепкими матерными словечками.

Затем отец ребенка сел в машину и уехал в неизвестном направлении. За какой проступок ребенок получил такое жестокое наказание, так и осталось неизвестным. Все очевидцы остались в настоящем шоке от происшедшего.