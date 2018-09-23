2018-09-23T18:01:04+03:00
Происшествия

Башкирские врачи не сумели спасти жизнь 35-летнему отцу двоих детей, попавшему в аварию

Смертельное ДТП произошло в Хайбуллинском районе
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчера, 22 сентября, в ДТП погиб 35-летний житель Хайбуллинского района Башкирии Ильшат Исканьяров. Жители всего района выражают соболезнования семье погибшего. Известно, что у мужчины остались жена и двое детей. Все о мужчине отзываются только положительно, большинство по-прежнему не верит в случившееся.

«Светлым человеком был Ильшат! И светлая память ему! Как несправедлива жизнь», - пишут в социальных сетях знакомые.

35-летний Ильшат Исканьяров погиб в ДТП на автодороге Сибай-Акъяр. Как рассказали в ГИБДД Башкирии, автомобиль «Опель Зафира» на участке дороги с левым поворотом съехал с дороги с последующим опрокидыванием. К приезду медиков водитель еще оставался жив, однако затем он скончался в районной больнице.

Судя по механическим повреждениям машины, удар о землю был чудовищной силы. Как рассказали местные жители, в этом месте асфальт очень плохого качества:

«Вина дорожников имеется, там не дорога, а минное поле, яма на яме и огромные кочки».

«Комсомольская Правда» выражает соболезнования семье погибшего.

Фото6 ГИБДД Башкирии

Фото6 ГИБДД Башкирии

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