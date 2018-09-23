2018-09-23T19:01:27+03:00
Общество

В Башкирии свалка с лекарствами для трансплантации органов неожиданно исчезла

Это случилось буквально через несколько часов после публикации информации в СМИ
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Житель Башкирии Булат Г. решил повторно проверить свою находку в лесу в Кармаскалинском районе. Напомним, ранее им был обнаружен целый свалку с лекарственными средствами для трансплантации органов. Тогда он предложил, что это как-то возможно связано с исчезновением людей и через социальные сети попросил правоохранительные органы проверить, откуда медикаменты взялись в глухом лесу.

Каково же было удивление Булата, когда он повторно явился в то же место – свалка исчезла полностью.

«В метрах в десяти в траве нашлась лишь одна коробочка», - рассказывает мужчина.

При этом, как рассказывают местные жители, до этого лекарства лежали на этом месте с лета. Кому понадобилась такая срочность в очистке леса, остается только догадываться.

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