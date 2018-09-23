В Башкирии легковушка угодила под КамАЗ, водитель погиб на месте

23 Сент. 12:26 2018-09-23T12:27:20+03:00

Шансов спастись у 27-летнего парня не было

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Страшное ДТП произошло в Краснокамском районе Башкирии. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, 22 сентября в девятом часу вечера на 17 км автодороги Нефтекамск-Янаул автомобиль ВАЗ-2110 влетел под грузовик КамАЗ.

В результате происшествия на месте погиб 27-летний водитель легковушки. Удар был такой силы, что грузовик смял под себя отечественный автомобиль. 45-летний водитель КамАЗа не пострадал.

В настоящий момент в причинах случившегося разбираются правоохранители. Подробности происшествия появятся позднее.