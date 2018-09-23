В Башкирии легковушка угодила под КамАЗ, водитель погиб на месте
Шансов спастись у 27-летнего парня не было
Фото: ГИБДД Башкирии
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Страшное ДТП произошло в Краснокамском районе Башкирии. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, 22 сентября в девятом часу вечера на 17 км автодороги Нефтекамск-Янаул автомобиль ВАЗ-2110 влетел под грузовик КамАЗ.
В результате происшествия на месте погиб 27-летний водитель легковушки. Удар был такой силы, что грузовик смял под себя отечественный автомобиль. 45-летний водитель КамАЗа не пострадал.
В настоящий момент в причинах случившегося разбираются правоохранители. Подробности происшествия появятся позднее.