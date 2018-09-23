В Башкирии рядом с детским лагерем нашли свалку с лекарствами для трансплантации органов
Как в глухом месте оказались медикаменты, пока не ясно
Фото: соцсети
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Житель Башкирии Булат Г. в лесу случайно наткнулся на свалку медикаментов. Находка была обнаружена в Кармаскалинском районе недалеко от детского лагеря «Виктория».
Как рассказывает мужчина, лекарства лежали блоками, и их было очень много. Позже удалось выяснить, что практически все они служат для трансплантации органов.
«Возможно, это заинтересует определенные органы. Откуда эти лекарства в таком количестве и что они делают в лесу. Последнее время очень часто мелькали новости о пропажах людей», - считает Булат.