Жители одного из уфимских домов живут в страхе, что на них вот-вот рухнет потолок

23 Сент. 10:32 2018-09-23T10:32:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители дома по улице Кремлевской в Уфе боятся, что с ними совсем скоро может произойти страшное. В их многоквартирном двухэтажном доме уже долгое время протекает крыша.

Как рассказывает местная жительница, она уже неоднократно замечала, как их потолок потихоньку обваливается. По словам женщины, жильцы уже неоднократно обращались в местное ЖЭУ, однако на все их просьбы никак не отреагировали.

«Страшно жить. Тем более с маленьким ребенком. Не дай бог упадет потолок», - боится уфимка.

Не лучше картина и в подъездах данного дома. Там с потолка периодически откалываются увесистые куски бетона, которые в любой момент могут серьезно ранить людей.