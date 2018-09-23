2018-09-23T10:32:32+03:00
Общество

Жители одного из уфимских домов живут в страхе, что на них вот-вот рухнет потолок

Дом находится в крайне плачевном состоянии
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жители дома по улице Кремлевской в Уфе боятся, что с ними совсем скоро может произойти страшное. В их многоквартирном двухэтажном доме уже долгое время протекает крыша.

Как рассказывает местная жительница, она уже неоднократно замечала, как их потолок потихоньку обваливается. По словам женщины, жильцы уже неоднократно обращались в местное ЖЭУ, однако на все их просьбы никак не отреагировали.

«Страшно жить. Тем более с маленьким ребенком. Не дай бог упадет потолок», - боится уфимка.

Не лучше картина и в подъездах данного дома. Там с потолка периодически откалываются увесистые куски бетона, которые в любой момент могут серьезно ранить людей.

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