2018-09-23T13:21:16+03:00
Общество

В Октябрьском решили проблему качества питьевой воды

Инспектировать завершение масштабного строительства приехал Рустэм Хамитов
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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В Октябрьском, наконец-то, разобрались с проблемой системы водоснабжения. Как рассказывают власти башкирского города, качество воды все это время оставляло желать лучшего. Так, постоянно случались перебои, воды постоянно не хватало, ну и она была совсем плохого качества. Дело в том, что водоснабжение довольно большого города осуществлялось через подземные источники Якшаевского водозабора, а также двух водозаборов, расположенных на территории Татарстана.

Теперь же построена абсолютно новая система. На строительство ушло семь лет и сумма в 2 млрд рублей. Глава Башкирии Рустэм Хамитов лично побывал на площадке напорных резервуаров МУП «Октябрьсккоммунводоканал» и проверил выполненные работы. К слову, это стройка вошла в перечень возводимых объектов к столетию республики.

В самом городе своей новой системой водоснабжения довольны. Она должна решить все имеющиеся проблемы. Теперь же власти Октябрьского планируют приступить к реконструкции системы канализации и строительству очистных сооружений. На это суммарно понадобится порядка 1,5 млрд рублей.

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