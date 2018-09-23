«Уфа» сыграла вничью с «Ростовом» и осталась в зоне вылета

23 Сент. 09:42 2018-09-23T09:42:34+03:00

Болельщики так и не увидели в матче голов

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В рамках восьмого тура российской премьер-лиги футбольный клуб «Уфа» отправился в гости к «Ростову». На трибунах стадиона собралась внушительная аудитория – более 35 тысяч болельщиков.

Только вот футболисты зрителей так и не обрадовали. После довольно веселого начала вся игра перешла в центр поля. Голевые моменты можно было пересчитать по пальцам, а самый явный случился у «Ростова», когда Гулиев попал в штангу. В итоге, нулевая ничья.

В штабе «Уфы» остались довольны результатом, так как ранее команда столкнулась с чередой тяжелых поражений. Однако башкирский коллектив по-прежнему остается в зоне прямого вылета – 15 место. В ближайших турах подопечным Сергея Томарова нужно непременно выправлять ситуацию и начинать выигрывать.