В Уфе ушел из жизни заслуженный артист Башкирии Ильфат Юмагулов
Актеру было 56 лет, в последнее время он страдал от тяжелой болезни
Фото: ИА "Башинформ"
Изменить размер текста:
22 сентября в возрасте 56 лет скончался заслуженный артист Башкирии Ильфат Юмагулов. Информацию о смерти подтвердили родственники известного актера. Известно, что Юмагулов страдал от онкологии, а два дня назад впал в кому, из которой уже не выбрался.
Уроженец Гафурийского района республики в первую очередь известен, как исполнитель ролей в спектаклях на башкирском языке. Также он неоднократно принимал участие в съемках местных национальных кинофильмов и различных телевизионных проектов.
«Комсомольская Правда» приносит свои соболезнования семье умершего