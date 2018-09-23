В Уфе ушел из жизни заслуженный артист Башкирии Ильфат Юмагулов

23 Сент. 14:33 2018-09-23T14:33:33+03:00

Актеру было 56 лет, в последнее время он страдал от тяжелой болезни

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22 сентября в возрасте 56 лет скончался заслуженный артист Башкирии Ильфат Юмагулов. Информацию о смерти подтвердили родственники известного актера. Известно, что Юмагулов страдал от онкологии, а два дня назад впал в кому, из которой уже не выбрался.

Уроженец Гафурийского района республики в первую очередь известен, как исполнитель ролей в спектаклях на башкирском языке. Также он неоднократно принимал участие в съемках местных национальных кинофильмов и различных телевизионных проектов.

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