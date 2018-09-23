2018-09-23T08:49:24+03:00
Общество

«Такое могли сделать только нелюди»: на улицах Уфы нашли изуродованного котенка

Животное попросту выкинули в кустах
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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С вопиющим случаем жестокости над животными столкнулись в Уфе. Как рассказали общественники, в кустах во время прогулки случайно был найден изуродованный котенок. Он был обезвожен, обескровлен и умирал. При этом животное подавало еще признаки жизни и потихоньку скулило.

Котенка сразу же отвели в ветеринарную клинику, где врач подтвердил, что подобные чудовищные раны мог нанести только человек. Как выяснилось, малышу устроили настоящие садистские пытки: его резали, срезали кожу, а две лапки буквально оторвали – остались виднеться кости.

«Такое могли сделать только нелюди», - сокрушается общественница.

Котенку предстоит долгое и тяжелое лечение. Если вы хотите помочь в спасении животного, то можете связаться с Ляйсан Гареевой по номеру +79374822186.

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