В Башкирии молодой Алим Ханов сел в такси и пропал

23 Сент. 07:53 2018-09-23T08:09:26+03:00

Парня уже больше десяти дней ищут родные и близкие

Изменить размер текста: A A

В Учалах пропал 30-летний Алим Ханов. К поискам молодого человека уже подключились полиция и волонтеры.

В настоящий момент известно, что парень пропал еще 11 сентября. Как удалось узнать у свидетелей, примерно в 18:00 его видели около рудника. Затем он сел в такси и уехал в направлении Учалов. С этого момента Алима никто не видел.

Тревогу подняла мама пропавшего. Она обратилась в полицию и просит всех, кто знает о местонахождении ее сына, сообщить либо по номеру 02, либо позвонить ей лично - 89625445031.