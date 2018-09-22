2018-09-22T23:56:26+03:00
Общество

В Уфу ненадолго вернется бабье лето

Следующая неделя начнется с теплой погоды, но радоваться горожанам рано.
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Бабье лето в Уфе переживает свою вторую молодость. На следующей неделе в столице Башкирии снова потеплеет.

Если верить синоптикам, в понедельник температура воздуха повысится до +22. Вероятность дождя совсем не большая, да и облаков на небе не ждут. Настоящая золотая осень продержится до вечера вторника. Около пяти часов дня обещают потепление до +24 градусов.

Красивую картину испортит среда. Столбик термометра вряд ли опустится ниже +15, то есть будет сравнительно тепло, но вот сильный ветер и дожди отпугнут горожан от прогулок. В четверг температура воздуха будет такой же, но без осадков.

В пятницу Уфа вновь окажется в центре циклона. На завтрак – дождь, на обед – шквалистый ветер, на ужин – резкое похолодание. Ночью температура воздуха может опуститься до +3, а то и до нуля. Ждите тревожных смс от МЧС с предупреждениями о заморозках на почве. Такой же будет погода и на выходных, разве что чуть потеплее.

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