Умарк набрал пять очков и помог «Салавату» победить «Барыс»

22 Сент. 19:14 2018-09-22T19:14:46+03:00

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Уфимский «Салават Юлаев» победил «Барыс» из Астаны в последнем матче домашней серии. Шесть тысяч зрителей на «Уфа-Арене» стали свидетелями настоящего шоу, главной звездой которого стал шведский легионер «юлавецев» Линус Умарк.

Первую шайбу «Салават» организовал на первой же минуте матча. Умарк переправил шайбу Назаревичу, тот отдал точный пас Дмитрию Кугрышеву, который записал на свой счет очередной гол. На 16-й минуте равенство восстановил Андре Петерссон, но уже через три минуты Теему Хартикайнен вновь вывел «юлаевцев» вперед.

Второй период чуть не отправил гостей в нокаут. Шайбы в ворота астанинцев залетали через каждые три-четыре минуты. Сергеев, Хартикайнен, Ларсен, Умарк и Кемпайнен сделали счет на табло совсем уж неприличным – 7:1. Линусу Умарку, при этом, удалось заработать пять результативных очков.

Ответить «Барыс» попытался в третьем периоде. На 47-й минуте Никита Михайлис забросил вторую, а на 54-й Шевченко – третью шайбу. Но времени исправить ситуацию уже не было. Финальная сирена зафиксировала уверенную победу Уфы со счетом 7:3.

«Салават Юлаев» продолжает вести борьбу за вторую строчку на Востоке. Сейчас у уфимцев 13 очков, у «Авангарда» - 14. Лидирует же в конференции «Автомобилист» из Екатеринбурга с 18 очками в активе.