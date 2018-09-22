2018-09-22T17:40:12+03:00
Общество

"Не ожидала, что дойду до финала": жительница Башкирии победила в шоу "Поле чудес"

Олеся Костина умудрилась разгадать три загаданных слова
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Жительница Стерлитамака победила в шоу «Поле чудес». Олеся Костина умудрилась разгадать три загаданных слова. Эфир передачи показали на Первом канале в пятницу, 21 сентября.

Сначала наша соотечественница стала победителем третьей тройки игроков, угадав слово «косолапый». Именно таким, по поверью, мог родиться ребенок, если его мать во время беременности сидела, закинув ногу на ногу.

Выйдя в финал, Олеся Костина первой отгадала слово «мыло». Оказалось, что именно его клали раньше за пазуху от порчи.

Согласилась жительница Стерлитамака и на суперигру, где нужно было отгадать сразу три слова. Девушка дала ответ лишь на один вопрос, отгадав слово «растрепанный». В таком виде дамы боялись раньше выходить в грозу, так как верили, что могут погибнуть.

На заработанные в игре 800 очков Олеся Костина выбрала в качестве подарков смартфон, мобильный телефон, швейную машинку и постельное белье, а в суперигре выиграла компьютер.

- Что до финала дойду, не ожидала, конечно, но у меня такая команда поддержки была, они в меня так верили, наверное поэтому все получилось! - признается Олеся.

По ее словам, участие в игре доставило ей массу положительных эмоций.

- Впечатлений море - удивительная атмосфера на съемочной площадке, игроки, съемочная группа, ну и, конечно, Леонид Аркадьевич. Счастлива, что удалось с ним пообщаться, он интересный человек, очень любит детей. Сын и дочка от него в восторге, - рассказала победительница.

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