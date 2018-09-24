В Уфе дружеские посиделки закончились поножовщиной
Встреча друзей завершилась для одного на больничной койке, а для второго за решеткой.
В пресс-службе регионального МВД рассказали, что группа мужчин устроила в подъезде общежития на улице Зорге дружеские посиделки с алкоголем. Два приятеля повздорили, конфликт перерос сначала в драку, а затем и в поножовщину, когда 29-летний уфимец достал лезвие. Он ранил своего 35-летнего приятеля, после чего выкинул оружие и сбежал. Пострадавшего госпитализировали в клинику БГМУ, откуда о случившемся сообщили в полицию.
Виновника нападения задержали. Оказалось, что парень уже имел несколько судимостей. Он не стал отпираться и был помещен под стражу.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.