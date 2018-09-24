В Уфе дружеские посиделки закончились поножовщиной

24 Сент. 07:44 2018-09-24T07:44:41+03:00

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Встреча друзей завершилась для одного на больничной койке, а для второго за решеткой.

В пресс-службе регионального МВД рассказали, что группа мужчин устроила в подъезде общежития на улице Зорге дружеские посиделки с алкоголем. Два приятеля повздорили, конфликт перерос сначала в драку, а затем и в поножовщину, когда 29-летний уфимец достал лезвие. Он ранил своего 35-летнего приятеля, после чего выкинул оружие и сбежал. Пострадавшего госпитализировали в клинику БГМУ, откуда о случившемся сообщили в полицию.

Виновника нападения задержали. Оказалось, что парень уже имел несколько судимостей. Он не стал отпираться и был помещен под стражу.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.