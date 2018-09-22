2018-09-22T21:58:09+03:00
Происшествия

На реке Белой в Башкирии утонул рыбак

Тело мужчины обнаружили вчера спасатели
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Его лодка перевернулась, а выплыть мужчина не смогЕго лодка перевернулась, а выплыть мужчина не смог
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Вчера, 21 сентября, в реке Белой было обнаружено тело мужчины. Его извлекли из воды водолазы аварийно–спасательной службы.

Как сообщили в республиканском госкомитете по чрезвычайным ситуациям, погибший ловил в реке рыбу. Лодка, на которой он рыбачил, перевернулась и выплыть на берег он не смог.

В Башкирии это уже четвертый случай гибели на рыбалке за год. Любителям поудить рыбу напоминают, что не стоит пренебрегать безопасностью: лучше запастись спасательным кругом, поясом или жилетом.

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