Глава турфирмы в Уфе обманула клиентов на 16 млн рублей
Она забирала деньги за турпутевки себе
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Почти полсотни граждан пострадали от действий руководителя одной из уфимских турфирм.
По сообщению регионального МВД, директриса заключила с десятками уфимцев договоры на покупку туристических путевок, а деньги забрала себе. В полицию уже обратились около 50 человек, которых обманули в общей сложности на 16 миллионов рублей.
- Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установлено местонахождение подозреваемой, она задержана, - пояснили в пресс-службе городского управления МВД России.
На начальницу фирмы завели несколько уголовных дел по признакам мошенничества.