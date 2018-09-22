Однопартийцы отправили мэра Уфы Ялалова в Совет Федерации

22 Сент. 16:31 2018-09-22T16:31:50+03:00

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Мэр Уфы Ирек Ялалов продолжит свою карьеру в Москве. Сегодня на заседании политсовета «Единой России» сити-менеджеру предложили стать сенатором.

- Это решение было основано на большом опыте руководителя. Он много лет работал в сфере ЖКХ, был министром коммунального хозяйства, семь лет возглавлял администрацию, - отметил на заседании председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов.

Об уходе Ялалова с поста главы администрации города стало известно в начале сентября. Позже эту информацию подтвердили глава республики Рустэм Хамитов и сам мэр. Формально работа в Совете Федерации - повышение, но большинство политологов считают перевод в сенаторы «политической пенсией». В начале 2018 года аналитики заговорили о возможном конфликте между Хамитовым и Ялаловым, но сами политики это отрицают.

Точку в истории должны поставить депутаты горсовета. На следующем заседании 27 сентября они проголосуют за отставку Ялалова с поста мэра. После этого город узнает первых кандидатов на пост нового градоначальника.