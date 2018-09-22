«Единая Россия» выдвинула Толкачева на пост спикера парламента Башкирии

22 Сент. 13:34 2018-09-22T13:34:54+03:00

Один из мастодонтов региональной политики идет на свой четвертый срок.

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Константин Толкачев вновь стал кандидатом на должность председателя госсобрания Башкирии. Партия «Единая Россия», победившая на региональных выборах, выдвинула политика в четвертый раз подряд. Толкачев занимает этот пост с 1999 года.

Спикера Курултая выберут депутаты, избранные на выборах 9 сентября. Большинство мандатов досталось «Единой России», поэтому сомневаться в том, что Толкачев вновь возглавит парламент республики, не приходится.

- В новом составе госсобрания 75 новых депутатов, - отметил Константин Толкачев во время своего выступления на конференции, - Из старого созыва остались только 35 человек. Думаю, что такой реформации ни один парламент никогда не претерпевал. Ждем нового импульса, ждем действий от креативных людей.

По итогам выборов «Единая Россия» сохранила свое преимущество, но утратила явную гегемонию. Партию власти в госсобрании будут представлять 79 депутатов, КПРФ сумела провести в парламент 15 депутатов, 7 мандатов досталось ЛДПР, 5 – «Справедливой России», 2 – «Патриотам России». Руфина Шагапова будет представлять в Курултае «Зеленых», еще один депутат победил на выборах в роли самовыдвиженца.