В Башкирии строят четыре новых пожарных депо

22 Сент. 11:08 2018-09-22T11:08:59+03:00

Одно из них должно открыться уже в октябре

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Четыре новых пожарных депо построят в Башкирии в ближайшее время. Как сообщили в пресс-службе регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям, они возводятся в селе Верхний Авзян (Белорецкий район), Зилаир (Зилаирский район), Кушнаренково (Кушнаренковский район) и деревне Темясово (Баймакский район). Все депо строятся к празднованию юбилея образования республики Башкортостан.

Депо в Зилаире должно открыться уже в октябре. Дата ввода в эксплуатацию трех других зданий не уточняется.

Напомним, в регионе действует программа "100 объектов к 100-летию Башкирии". Около двух десятков из них уже сданы, ещё почти полсотни находятся в стадии строительства.