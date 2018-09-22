2018-09-22T10:05:53+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» сыграет последний матч домашней серии с «Барысом»

Команды Цулыгина и Скабелки сразятся на «Уфа-Арене»
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 22 сентября, уфимский «Салават Юлаев» завершит свою домашнюю серию матчем с «Барысом». Встреча на льду «Уфа-Арены» начнется в 16:30 по местному времени (14:30 по московскому).

Обе команды начали сезон сравнительно хорошо. Команда Николая Цулыгина идет на пятом месте, показывает неплохую игру, но в двух домашних матчах проиграла «Ак Барсу» и «Нефтехимику». Клуб из Казахстана проиграл четыре матча из шести последних, при этом победив в матчах с «Торпедо» и «Ак Барсом». Подопечные Андрея Скабелки идут на седьмом месте в таблице Восточной конференции.

За всю историю КХЛ «Салават Юлаев» и «Барыс» играли 38 раз. В 23 матчах победу праздновали уфимцы, 15 раз сильнее были астанинцы. В последнем матче на Кубке республики Башкортостан «Салават» победил «Барыс» со счетом 4:0.

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