2018-09-22T09:04:04+03:00
Общество

В Башкирии бездомный мужчина избил и ограбил пенсионерку

Так он отплатил ей за гостеприимство
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Жильцы одного из общежитий в Туймазинском районе устроили посиделки. Приняла в них участие и 62-летняя женщина. Однако после пары рюмок пенсионерка предпочла уйти спать, вот только отдохнуть в царстве Морфея ей не дали – раздался стук в дверь.

На пороге женщина увидела одного из нетрезвых участников застолья. Тот воспользовался заминкой и стал избивать несчастную кулаками по голове, требуя отдать деньги. Испуганная хозяйка отдала накопленное, а злоумышленник прихватил еще телефон, микроволновку и даже пульт от телевизора.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что по заявлению пострадавшей был задержан 40-летний бездомный мужчина. На него завели дело по статье «Грабеж» (ч.2. ст. 161 УК РФ).

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