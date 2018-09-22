2018-09-22T20:24:21+03:00
Происшествия

В Уфе пенсионер МВД обругал инспекторов ДПС и пытался от них сбежать

Суд оштрафовал его за крепкие слова на 10 тысяч рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Житель Уфы, работавший в структуре ГИБДД, заплатит штраф за оскорбление своих бывших коллег.

Дело было в июле 2017 года. 44-летний пенсионер МВД был нетрезв, но все же сел за руль Mitsubishi Outlander. Его ночную поездку прервал инспектор ДПС. Тот попросил показать водительские права, на что получил нецензурный отказ. Более того, водитель заблокировал двери машины и поехал прочь, вынудив инспекторов устроить погоню. Преследование завершилось, когда мужчина врезался в деревянный столб. При этом он продолжал бранью выражать свое недовольство и оскорблять сотрудников ГИБДД.

Суд оштрафовал его за крепкие слова на 10 тысяч рублей, но защита требовала прекратить уголовное дело вовсе. В этом суд ей отказал.

В прокуратуре Калининского района Уфы уточнили, что за езду в нетрезвом виде мужчине выписали еще 30 тысяч рублей штрафа и лишили прав на полтора года.

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