На храм Матроны Московской в Уфе устанавливают купола
Скоро храм Матроны Московской в Сипайлово украсят купола. Вчера, 21 сентября, рабочие приступили к их установке. Дело это непростое – самый большой купол весит почти четыре тонны.
Это лишь одно из мероприятий по преображению храма. В администрации Уфы рассказали, что вокруг него вскоре разобьют парк, высадят деревья и установят скульптуры.
Определенная работа по благоустойству территории же была проделана. Власти района убрали из окрестностей храма шиномонтажку и десятки торговых ларьков, а также ликвидировали стоянку для авто.
Глава Октябрьского района Роберт Ахунов отметил, что этот храм – одно из шести культовых учреждений района. Всего на территории работают три мечети и три церкви.