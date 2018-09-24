2018-09-24T06:31:22+03:00
Общество

На храм Матроны Московской в Уфе устанавливают купола

Самый большой из них весит почти четыре тонны
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
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Скоро храм Матроны Московской в Сипайлово украсят купола. Вчера, 21 сентября, рабочие приступили к их установке. Дело это непростое – самый большой купол весит почти четыре тонны.

Это лишь одно из мероприятий по преображению храма. В администрации Уфы рассказали, что вокруг него вскоре разобьют парк, высадят деревья и установят скульптуры.

Определенная работа по благоустойству территории же была проделана. Власти района убрали из окрестностей храма шиномонтажку и десятки торговых ларьков, а также ликвидировали стоянку для авто.

Глава Октябрьского района Роберт Ахунов отметил, что этот храм – одно из шести культовых учреждений района. Всего на территории работают три мечети и три церкви.

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