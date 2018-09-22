2018-09-22T15:37:54+03:00
Общество

Следком начал проверку в отношении чиновников мэрии Уфы

Сотрудников администрации заподозрили в злоупотреблении полномочиями и халатности
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Следователи заинтересовались ситуацией с уфимской семьей, которую выселили из аварийного дома.

Как сообщили в Следкоме, они проживали в здании на улице Российской, которое в 1997 году признали непригодным для жизни. По программе переселения семейство временно определили в жилое помещение на улице Габдуллы Амантая, а аварийную квартиру в 2011 году изъяли, выплатив владельцам 1,7 миллионов рублей.

Каждый из пяти членов семьи должен был получить по 340 тысяч рублей, но получил их пока только один родственник.

В том же 2011 году вступило в силу еще одно судебное решение о выселении семьи из временного жилья. Прошло уже семь лет, а оно все еще не исполнено.

Эта ситуация послужила основанием для проверки в рядах администрации. Следователи хотят разобраться, имело ли место злоупотребление или превышение полномочий чиновниками, а также халатность.

Решение о возбуждении дела или отказе в этом будет принято по результатам проверки.

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