В Башкирии увеличат единовременную выплату многодетным матерям

22 Сент. 18:35 2018-09-22T18:35:20+03:00

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В новом 2019 году многодетные матери Башкирии будут получать повышенную материальную помощь. Размер единовременной выплаты женщинам, которые награждены медалью «Материнская слава», увеличится до 17 241 рубля. Указ об этом за подписью главы Башкирии появился на официальном портале правовой информации.

Сейчас матпомощь составляет 16 950 рублей, так что прирост незначительный – чуть менее трех сотен.

Напомним, что на медаль и советующую выплату претендуют женщины, воспитывающие пятерых и более детей. Таковых в республике сейчас более семи тысяч.