В Башкирии молодым врачам подарили квартиры
Ключи от новой жилплощади получили пять специалистов
Фото: вручение ключей приурочили к празднованию 60-летнего юбилея города
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Молодых врачей из Мелеуза наградили квартирами. Как рассказали в пресс-службе Минздрава республики, вручение ключей от новой жилплощади приурочили к празднованию юбилея города: 15 сентября Мелеузу исполнилось 60 лет.
Счастливыми обладателями квартир стали пять сотрудников Мелеузовской районной больницы: хирург, травматолог, онколог и двое терапевтов. Всем им вручили подарочные сертификаты и букеты.