В Башкирии молодым врачам подарили квартиры

22 Сент. 08:21 2018-09-22T08:21:14+03:00

Ключи от новой жилплощади получили пять специалистов

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Молодых врачей из Мелеуза наградили квартирами. Как рассказали в пресс-службе Минздрава республики, вручение ключей от новой жилплощади приурочили к празднованию юбилея города: 15 сентября Мелеузу исполнилось 60 лет.

Счастливыми обладателями квартир стали пять сотрудников Мелеузовской районной больницы: хирург, травматолог, онколог и двое терапевтов. Всем им вручили подарочные сертификаты и букеты.