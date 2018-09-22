Жительницы России подписывают петицию против таксиста из Уфы, который отказывается возить полных девушек

22 Сент. 19:27 2018-09-22T19:27:01+03:00

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Слух об уфимском таксисте, предпочитающем не возить полных женщин, дошел до Москвы. Обладательницы пышных форм из столицы мириться с подобной дискриминацией не намерены и уже подписывают петицию против водителя.

Как сообщает в своем репортаже портал 360tv, девушки собираются образумить нахала в суде и шансы у них есть. По мнению адвоката, за отказ в оказании услуги из-за внешности можно получить с водителя компенсацию за моральный вред.

Шумиха вокруг таксиста, напомним, поднялась в начале сентября. В машину с необычной наклейкой, на которой изображен перечёркнутый объемный дамский силуэт, села одна из уфимских журналисток. На ее вопрос относительно смысла картинки таксист тогда ответил, что не возит толстых девушек. Журналистка написала об этом пост, который вмиг разлетелся по пабликам. До сведения службы такси девушка эту информацию также довела.

Приняли ли меры в компании, пока не ясно. Зато дело повернулось так, что пострадала в большей степени сама работница СМИ. В соцсетях девушку стали оскорблять, обзывать жирной, из-за чего ей в итоге пришлось закрыть все свои страницы.