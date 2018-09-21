В Башкирии бухгалтер присвоила около 34 миллионов рублей

21 Сент. 20:11 2018-09-21T20:11:47+03:00

Изменить размер текста: A A

35-летний бухгалтер из Стерлитамака предстанет перед судом: женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как выяснилось в ходе следствия, с 2011 по 2016 годы бухгалтер вместе со своими подельниками похитила из бюджета более 34 миллионов рублей путем незаконного возвращения налога на добавленную стоимость. Для этого мошенники заключали между созданными ими же фирмами-однодневками фиктивные договоры поставки химической продукцйи, вписывая все операции в налоговые декларации.

- После этого сообщники от имени компаний обращались в налоговые органы с заявлениями о возврате налога на добавленную стоимость, а после одобрения распределяли между собой перечисленные из бюджета деньги, - рассказали в республиканской прокуратуре.

Теперь уголовное дело направлено в стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении же других участников преступной группы расследование уголовного дела продолжается.