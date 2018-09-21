2018-09-21T20:11:47+03:00
Происшествия

В Башкирии бухгалтер присвоила около 34 миллионов рублей

Теперь женщине и ее подельникам светит уголовное наказание
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

35-летний бухгалтер из Стерлитамака предстанет перед судом: женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как выяснилось в ходе следствия, с 2011 по 2016 годы бухгалтер вместе со своими подельниками похитила из бюджета более 34 миллионов рублей путем незаконного возвращения налога на добавленную стоимость. Для этого мошенники заключали между созданными ими же фирмами-однодневками фиктивные договоры поставки химической продукцйи, вписывая все операции в налоговые декларации.

- После этого сообщники от имени компаний обращались в налоговые органы с заявлениями о возврате налога на добавленную стоимость, а после одобрения распределяли между собой перечисленные из бюджета деньги, - рассказали в республиканской прокуратуре.

Теперь уголовное дело направлено в стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении же других участников преступной группы расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера