Житель Башкирии отдал мошенникам часы стоимостью в полмиллиона рублей

21 Сент. 19:36 2018-09-21T19:36:31+03:00

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На днях в полицию обратился 25-летний житель Нефтекамска, который рассказал, что его обманули мошенники. Дело в том, что парень хотел продать свои брендовые наручные часы немецкого производства на популярном сайте и выставил объявление о продаже. Цену запросил немаленькую – 495 тысяч рублей, и то с учетом амортизации. Уже через несколько минут нефтекамцу позвонил мужчина и клятвенно заверил, что купит часы. Правда, нужно будет сначала их отправить по почте в Санкт-Петербург и сфотографировать квитанцию об отправке – и тогда продавцу сразу же переведут всю сумму на карту. Наивный молодой человек согласился, но стоит ли говорить, что денег он так и не увидел?

- Осознав, что попался на уловки аферистов, потерпевший обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Возбуждено уголовное дело.