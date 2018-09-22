Жительницу Башкирии осудили за жестокое обращение с десятилетним сыном

22 Сент. 07:26 2018-09-22T07:26:38+03:00

Женщина часто выпивала и избивала своего ребенка

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В Белорецке мировой суд вынес обвинительный приговор 36-летней местной жительнице, которая жестоко обращалась со своим ребенком.

В ходе суда выяснилось, что женщина совершенно не желала заниматься воспитанием десятилетнего сына: часто выпивала, оставляла ребенка одного дома без еды, а также часто оскорбляла и избивала его, причиняя физические и моральные страдания. Кстати, нерадивая мать признала свою вину и даже раскаялась.

- Суд приговорил женщину к одному году исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в пользу государства условно сроком на один год, - сообщили в пресс-службе Белорецкой межрайонной прокуратуры.