Минздрав Башкирии заподозрили в махинациях с инсулином

21 Сент. 18:06 2018-09-21T18:06:19+03:00

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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в результате проверки закупки минздрава выяснилось, что чиновниками министерства была допущена халатность. В результате был нанесен значительный ущерб республиканскому бюджету.

В ведомстве отметили, что в ходе проведения процедуры закупки, государственное учреждение минздрава закупило инсулин для бесплатной выдачи инвалидам. Общая сумма контракта составила 32 млн рублей.

Из-за того, что процедуру закупки разбили на 67 аукционов, появилась наценка на лекарства. В результате инсулин обошелся минздраву на 2,5 млн рублей дороже, чем планировалось.

По факту халатности чиновников следком по Башкирии возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.