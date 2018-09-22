2018-09-22T12:08:43+03:00
Общество

В Башкирии инвалида с собакой-поводырем не пустили в торговый центр

Ранее туда же отказались пускать больного ДЦП
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов сообщил, что руководитель торгового центра в Ишимбае отказались пускать в здание мужчину с собакой-поводырем. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее пресс-служба прокуратуры Башкирии внесла представление в адрес руководства ТЦ «Ишимбай» из-за того, что сотрудники центра запретили инвалиду с ДЦП посещать их здание. На словах они объяснили, что своим видом он пугает других посетителей.

В ходе проверки надзорное ведомство обнаружило, что в здании отсутствуют пандусы для маломобильных граждан, а на парковке нет специальных парковочных мест для инвалидов.

-Мы тщательно изучили ситуацию, во время проверки выяснилось, что другому инвалиду первой группы по зрению сотрудниками торгового центра также был ограничен вход в здание комплекса с собакой-поводырем. Это свидетельствует о не единичных случаях нарушений прав человека руководством торгового центра", - рассказал Рим Каюмов агентству РИА Новости.

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