Стало известно, какая зима ждет жителей Башкирии

21 Сент. 20:59 2018-09-21T20:59:35+03:00

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Росгидрометцентр представил свой долгосрочный прогноз погоды на весь отопительный сезон. Ученые отмечают, что точность этого прогноза составляет 58 - 81%. По данным метеорологов, в октябре 2018 года среднемесячная температура воздуха в Башкирии ожидается ниже нормы на 10-15%.

В конце осени, в ноябре, погодных аномалий в республике также не ожидается - температура воздуха не опустится ниже среднемесячной нормы.

В начале зимы в Башкирии также не прогнозируется резких колебаний температуры воздуха - все в пределах среднемесячных норм, характерных для нашего региона. Точно такая же погода, без трескучих морозов или наоборот, резкого потепления, ожидается в январе.

Традиционная февральская метель не принесет в Башкирию аномальных холодов - температура воздуха в последний месяц зимы не превысит нормы.