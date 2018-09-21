В Башкирии осудили подростка за ложное сообщение о заложенной бомбе

21 Сент. 17:05 2018-09-21T17:05:41+03:00

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В Белебее городской суд вынес приговор 15-летнему школьнику: его обвиняли в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Как рассказал сам подросток на суде, в ноябре прошлого года он «из хулиганских побуждений, с целью создания паники» позвонил в один из ломбардов и сообщил о заложенной в здании бомбе. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции, но никакого взрывного устройства не обнаружили. Школьник полностью признал свою вину и раскаялся в необдуманном поступке.

- С учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения несовершеннолетнего и его семьи, суд посчитал возможным освободить его от уголовной ответственности и назначить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5000 рублей, - сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.