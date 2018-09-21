2018-09-21T16:13:13+03:00
Происшествия

Жители Башкирии инсценировали ДТП, чтобы получить выплату по страховке

За свои махинации молодые люди получили условный срок
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Кумертау межрайонный суд вынес приговор в отношении двух местных жителей: их признали виновными по статье «мошенничество в сфере страхования».

Как выяснилось в ходе следствия, в июле прошлого года молодые люди намеренно устроили аварию прямо в центре города: один из мошенников на своих «Жигулях» протаранил иномарку «Вольво», принадлежащую его подельнику. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД зафиксировали факт аварии, при этом включив в список повреждений вмятины и царапины, полученные до ДТП. После инсценировки предприимчивый автовладелец обратился в страховую компанию и получил выплату в размере 210 тысяч рублей, которую разделил со своим товарищем.

- Суд приговорил фигурантов уголовного дела к 1,9 и 1,5 годам условного лишения свободы, а также удовлетворил требования страховой компании о возмещении причиненного материального ущерба в полном объеме, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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