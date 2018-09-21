2018-09-21T18:46:01+03:00
Происшествия

В Уфе задержали подозреваемых в серии краж

Злоумышленники пытались сдать украденное в ломбард
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Башкирии, накануне сотрудники ведомства задержали подозреваемых в серии краж в Уфе и других городах Башкирии. Трое жителей республики заявились в ломбард и пытались сдать украденное имущество. Сотрудники ОМОНа Росгвардии совместно с МВД по Башкирии задержали злоумышленников прямо в автомобиле рядом с ломбардом. Как выяснилось позже, мужчины получили отказ от администратора заведения и собрались уезжать.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, все трое жителей республики были ранее судимы. По предварительной версии, они проникали в садовые дома и похищали оттуда электроинструменты, бытовую технику и элементы ограждения приусадебных участков. Также мужчин подозревают в серии краж из квартир и нескольких фактах похищений аккумуляторов из автомобилей – всего по двадцати фактам краж.

В настоящее время с подозреваемыми работает полиция.

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