В Уфе задержали подозреваемых в серии краж
Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Башкирии, накануне сотрудники ведомства задержали подозреваемых в серии краж в Уфе и других городах Башкирии. Трое жителей республики заявились в ломбард и пытались сдать украденное имущество. Сотрудники ОМОНа Росгвардии совместно с МВД по Башкирии задержали злоумышленников прямо в автомобиле рядом с ломбардом. Как выяснилось позже, мужчины получили отказ от администратора заведения и собрались уезжать.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, все трое жителей республики были ранее судимы. По предварительной версии, они проникали в садовые дома и похищали оттуда электроинструменты, бытовую технику и элементы ограждения приусадебных участков. Также мужчин подозревают в серии краж из квартир и нескольких фактах похищений аккумуляторов из автомобилей – всего по двадцати фактам краж.
В настоящее время с подозреваемыми работает полиция.