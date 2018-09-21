Погода в Башкирии на субботу, 22 сентября
Температура воздуха поднимется до +18 градусов
В эту субботу жителей республики ожидает теплая погода
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Завтра, 22 сентября, жителей Башкирии ждет теплая и облачная погода.
Так, средняя температура воздуха по республике ночью опустится до +8 градусов, а днем воздух прогреется до +18.
Местами возможен небольшой дождь, но в целом все обойдется без затяжных осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. На дорогах возможно ухудшение видимости до 500 метров из-за тумана.
В столице Башкирии погода от средней по республике не будет. Днем ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха поднимется до 18 градусов. Ночью похолодает до +9.