Погода в Башкирии на субботу, 22 сентября

21 Сент. 15:04 2018-09-21T15:05:01+03:00

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Завтра, 22 сентября, жителей Башкирии ждет теплая и облачная погода.

Так, средняя температура воздуха по республике ночью опустится до +8 градусов, а днем воздух прогреется до +18.

Местами возможен небольшой дождь, но в целом все обойдется без затяжных осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. На дорогах возможно ухудшение видимости до 500 метров из-за тумана.

В столице Башкирии погода от средней по республике не будет. Днем ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха поднимется до 18 градусов. Ночью похолодает до +9.