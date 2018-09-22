2018-09-22T13:58:31+03:00
Общество

«Никаких зацепок нет»: в Башкирии родственники все еще разыскивают 35-летнего Андрея Зыбина

О мужчине нет вестей ровно неделю
Эльвина АПАРИНА
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В Абзелиловском районе Башкирии продолжаются поиски 35-летнего жителя села Янгельское Андрея Зыбина. Напомним, что он пропал еще 14 сентября. Мужчина работал в поле на собственном тракторе, но ближе к вечеру сельхозтехника сломалась, и Андрей отправился в село за помощью, но пропал без вести. До сих пор о нем нет новостей.

- На его поиски периодически выходят волонтеры организации «Легион спас», везде расклеили объявления о пропаже, приезжали кинологи. Но никаких зацепок нет, он как сквозь землю провалился, - говорит племянница, Алена Г. – Мы не теряем надежды, с родственниками каждый день выходим и ищем. Там река рядом, ее тоже проверяем.

Дома его ждут жена и двое маленьких детей.

Приметы: рост около 165-170 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза карие.

Особые приметы: татуировка в виде орнамента на левом предплечье.

Был одет: рабочая форма черного цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении Андрея Зыбина, просьба обратиться по телефону 8(932)307-90-97 или в полицию.

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