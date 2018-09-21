2018-09-21T14:35:24+03:00
Спорт

Состав «Салавата Юлаева» пополнил защитник Павел Коледов

Уфимская команда совершила обмен с ярославским «Локомотивом»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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Как сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев», уфимская команда совершила обмен с ярославским «Локомотивом». В стан железнодорожников перешел экс-юлаевец Максим Осипов. В обратном направлении отправился защитник Павел Коледов.

- «Салават Юлаев» – команда с самыми высокими целями, хорошими тренерами и отличным коллективом. У меня только положительное впечатление о переходе в Уфу, - заявил Коледов в интервью пресс-службе клуба.

За свою карьеру Павел Коледов стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в 2013 году. В Континентальной хоккейной лиге воспитанник новосибирской «Сибири» провел в общей сложности 241 матч, в которых набрал 56 очков при показателе полезности +11 и 130 штрафных минутах.

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