В Башкирии «скорая» спешила к клиенту, но застряла в огромной куче щебня во дворе
В Сибае машина «скорой помощи» застряла в огромной куче щебня, рассыпанной во дворе жилого дома.
Видеозаписью поделился один из местных жителей, недовольных такой ситуацией.
По кадрам понятно, что автомобиль с врачами попросту застрял во дворе жилого дома из-за дорожного ремонта. По всей видимости, рабочие сняли верхний слой асфальта, накидали подушку из щебня, а уложить верхний слой покрытия «забыли».
- Вот, смотрите, как врачи спешат на помощь пациенту, но натыкаются на раздолбайство дорожных рабочих. Машины буксуют, из-под колес щебенка вылетает метра на два! – возмущается автор сообщения.
Ранее жители дома жаловаилсь, что в их дворе застревали легковушки.
В Башкирии медики застряли в куче щебня.