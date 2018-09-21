2018-09-21T13:48:24+03:00
Происшествия

В Башкирии «скорая» спешила к клиенту, но застряла в огромной куче щебня во дворе

Это уже не первый подобный случай в Сибае [видео]
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии машина с медиками застряли в щебнеВ Башкирии машина с медиками застряли в щебне
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В Сибае машина «скорой помощи» застряла в огромной куче щебня, рассыпанной во дворе жилого дома.

Видеозаписью поделился один из местных жителей, недовольных такой ситуацией.

По кадрам понятно, что автомобиль с врачами попросту застрял во дворе жилого дома из-за дорожного ремонта. По всей видимости, рабочие сняли верхний слой асфальта, накидали подушку из щебня, а уложить верхний слой покрытия «забыли».

- Вот, смотрите, как врачи спешат на помощь пациенту, но натыкаются на раздолбайство дорожных рабочих. Машины буксуют, из-под колес щебенка вылетает метра на два! – возмущается автор сообщения.

Ранее жители дома жаловаилсь, что в их дворе застревали легковушки.

В Башкирии медики застряли в куче щебня.

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