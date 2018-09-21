В Уфе спасатели вывели из леса четверых заблудившихся грибников

21 Сент. 13:05 2018-09-21T13:05:15+03:00

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Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы, вчера, 20 сентября, спасатели вывели из леса четырех человек. Вечером на пульт поступило сообщение о том, что в лесу рядом с Базилевкой потерялись две группы людей. В одной было пять человек, в другой - три.

Уфимские спасатели незамедлительно выехали на место поисков. Вскоре стало ясно, что в группе из пяти человек четверо самостоятельно выбрались из леса. Только один пенсионер заплутал другой дорогой. Родные связались с ним по телефону и вывели его к знакомому садовому товариществу.

Другую группу, из трех человек, уфимские спасатели нашли достаточно быстро: грибники не дошли до проселочной дороги всего пару сотен метров.

-Однако только собрались спасатели возвращаться на базу, как позвонила женщина из первой группы. Они вернулись к себе, а дедушки, который давно должен был уже быть дома, нет, и телефон его недоступен, - рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы.

К счастью, 76-летний пенсионер нашелся довольно быстро - он не дошел до дороги всего 400 метров.