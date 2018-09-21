2018-09-21T13:05:15+03:00
Общество

В Уфе спасатели вывели из леса четверых заблудившихся грибников

Любители тихой охоты не могли найти дорогу домой
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: пресс-служба УГЗ УфыФото: пресс-служба УГЗ Уфы
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы, вчера, 20 сентября, спасатели вывели из леса четырех человек. Вечером на пульт поступило сообщение о том, что в лесу рядом с Базилевкой потерялись две группы людей. В одной было пять человек, в другой - три.

Уфимские спасатели незамедлительно выехали на место поисков. Вскоре стало ясно, что в группе из пяти человек четверо самостоятельно выбрались из леса. Только один пенсионер заплутал другой дорогой. Родные связались с ним по телефону и вывели его к знакомому садовому товариществу.

Другую группу, из трех человек, уфимские спасатели нашли достаточно быстро: грибники не дошли до проселочной дороги всего пару сотен метров.

-Однако только собрались спасатели возвращаться на базу, как позвонила женщина из первой группы. Они вернулись к себе, а дедушки, который давно должен был уже быть дома, нет, и телефон его недоступен, - рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы.

К счастью, 76-летний пенсионер нашелся довольно быстро - он не дошел до дороги всего 400 метров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера