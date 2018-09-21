В Башкирии директор фирмы выдавал липовые справки о выполнении осужденными обязательных работ

21 Сент. 10:57 2018-09-21T10:57:22+03:00

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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, сотрудниками ведомства возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего директора фирмы «Специализированное автотранспортное хозяйство» города Агидель. Его обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в марте-июле 2018 года мужчина оформлял и выдавал в Нефтекамский филиал УФСИН по Башкирии документы о приеме на работу трех осужденных. Согласно этим приказам, они якобы отбыли наказание в виде обязательных работ. За свою противоправную деятельность он получал различное имущество и заставлял работать на себя.

Как отметили в пресс-службе следкома по Башкирии, подозреваемый дал признательные показания.

-В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.