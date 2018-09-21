2018-09-21T12:24:13+03:00
Общество

Информацией о покусанной в уфимском детсаду девочке заинтересовалась прокуратура

Родители полуторагодовалой Маргариты обнаружили у ребенка множество травм
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот сюжета телеканала «Вся Уфа»Фото: скриншот сюжета телеканала «Вся Уфа»
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Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, сотрудники ведомства в Орджоникидзевском районе Уфы организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ о получении девочкой телесных повреждений в частном детском саду «Дон-Апельсин».

Ранее «Комсомолка» уже писала о вопиющем случае, произошедшем еще 31 августа в частном детсаду в микрорайоне Черниковка. Тогда родители маленькой Маргариты обнаружили гематомы на теле ребенка. К тому же, полуторагодовалую девочку покусали. Основная версия владелицы детсада - это сделали другие дети. По ее словам, воспитательница, допустившая это, уже уволена. После ряда публикаций в СМИ, историей заинтересовались в прокуратуре.

- В ходе проверочных мероприятий надзорное ведомство намерено оценить законность деятельности детского сада, соблюдение требований к обеспечению безопасности пребывания детей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

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