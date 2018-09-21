УФАС по Башкирии проверит законность закупок минздрава на 470 млн рублей

21 Сент. 09:48 2018-09-21T09:48:27+03:00

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии проверит процедуру госзакупок республиканского онкологического центра. Победителем аукциона стали американские фирмы Varian Medical Systems и Sun Nuclear, сообщает издание «КоммерсантЪ-Уфа».

Причиной для проведения проверки законности закупки на общую сумму более 470 млн рублей стали условия, которые заказчик выставил будущему исполнителю. Минздрав предъявил такие требования, что в аукционе смогли принять участие лишь некоторые фирмы. Российские производители оборудования подали жалобу в УФАС по Башкирии с требованием проверить законность данного решения.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», жалобу рассмотрят уже сегодня, 21 сентября.