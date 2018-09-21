УФАС по Башкирии проверит законность закупок минздрава на 470 млн рублей
Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии проверит процедуру госзакупок республиканского онкологического центра. Победителем аукциона стали американские фирмы Varian Medical Systems и Sun Nuclear, сообщает издание «КоммерсантЪ-Уфа».
Причиной для проведения проверки законности закупки на общую сумму более 470 млн рублей стали условия, которые заказчик выставил будущему исполнителю. Минздрав предъявил такие требования, что в аукционе смогли принять участие лишь некоторые фирмы. Российские производители оборудования подали жалобу в УФАС по Башкирии с требованием проверить законность данного решения.
Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», жалобу рассмотрят уже сегодня, 21 сентября.