Куда сходить в Уфе 21 сентября
На концерт
В ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50 ) сегодня завершается II Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. На гала-концерте выступят победители и лауреаты конкурса. (6+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 500-2500 руб.
В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) продолжается фестиваль оперного искусства "Шаляпинские вечера в Уфе". Сегодня в прогамме вокальный вечер "Романсы Рахманинова". ( 12+)
Начало в 19.00
Цена билетов : 300-800 руб.
Государственный академический ансамбль танца им Ф. Гаскарова даст концерт на своей домашней площадке (ул. Заки Валиди, 34 а). В программе лучшие номера ансамбля. (6+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 300-500 руб.
В театр
В татарском театре "Нур" (ул.50 лет СССР, 36) покажут премьерный спектакль по пьесе Степана Лобозерова "Семейный портрет с посторонним" (16+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 150-600 руб.
Первый уфимский частный профессиональный театр "The театр" (ТДК "Гостиный двор", Верхнеторговая площадь, 1, вход со стороны ул. Пушкина) приглашает посмотреть комедию по пьесе Ивана Вырыпаева "Солнечная линия" (16+)
Начало в 20.00
Цена билетов: 400 руб.