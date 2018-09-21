Куда сходить в Уфе 21 сентября

21 Сент. 09:30 2018-09-21T09:30:44+03:00

Сегодня за дирижерский пульт в ГКЗ " Башкортостан" встанет Владимир Спиваков. Фото: Марат МУЛЮКОВ

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером

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На концерт

В ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50 ) сегодня завершается II Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. На гала-концерте выступят победители и лауреаты конкурса. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500-2500 руб.

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) продолжается фестиваль оперного искусства "Шаляпинские вечера в Уфе". Сегодня в прогамме вокальный вечер "Романсы Рахманинова". ( 12+)

Начало в 19.00

Цена билетов : 300-800 руб.

Государственный академический ансамбль танца им Ф. Гаскарова даст концерт на своей домашней площадке (ул. Заки Валиди, 34 а). В программе лучшие номера ансамбля. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 300-500 руб.

В театр

В татарском театре "Нур" (ул.50 лет СССР, 36) покажут премьерный спектакль по пьесе Степана Лобозерова "Семейный портрет с посторонним" (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 150-600 руб.

Первый уфимский частный профессиональный театр "The театр" (ТДК "Гостиный двор", Верхнеторговая площадь, 1, вход со стороны ул. Пушкина) приглашает посмотреть комедию по пьесе Ивана Вырыпаева "Солнечная линия" (16+)

Начало в 20.00

Цена билетов: 400 руб.